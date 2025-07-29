Россияне назвали главные ошибки в карьере

Большинство (72%) опрошенных россиян признались, что совершали ошибки в карьере. Чаще всего боялись изменений — сменить работу, сферу деятельности или переехать, такой вариант ответа выбрали 56% опрошенных. 35% участников опроса считают своей ошибкой слишком долгую работу на одном месте, а 31% рассказали, что долгое время не понимали, чего хотят от своей карьеры.

Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

29% опрошенных россиян отметили, что считают ошибкой отсутствие со своей стороны просьб к работодателю о повышении зарплаты. Столько же респондентов признались, что однажды неудачно сменили работу. Четверть участников исследования (25%) жалеют, что не получили нужного образования для профессионального развития, а 24% отметили отсутствие карьерного плана.

Каждый пятый опрошенный (20%) сожалеет о том, что не развивал профессиональные навыки, 16% — не просили повышения в должности, а 15% — не проявляли инициативу. Также 11% респондентов признались, что мало общались с коллегами по отрасли, а 7% недовольны тем, что с коллегами поругались.

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