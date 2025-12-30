Названо число задержанных в России за диверсии на транспорте

МВД: В 2025 году задержаны 300 человек за диверсии на объектах транспорта России

Более 300 человек были задержаны в 2025 году за диверсии на российских транспортных объектах. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, передает ТАСС.

«Задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек. К сожалению, более 150 несовершеннолетних», — заявил он.

В 2025 году было зафиксировано всего порядка 400 противоправных актов на объектах транспорта. При этом половина из них была раскрыта.

Калинкин добавил, что вербовка граждан в основном проводится через интернет. Он отметил, что на данный момент сотрудниками МВД планируется проведение информационных кампаний для борьбы с ними. Согласно прогнозу, в новогодние праздники мошенники будут более активны.

До этого сотрудники ФСБ задержали десять россиян в пяти регионах по подозрению в поджогах служебных автомобилей и вмешательстве в работу энергетики и транспорта по заданию спецслужб Украины. В ведомстве уточнили, что задержания произошли в Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, а также в республике Коми и Краснодарском крае.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала текущего года в России было предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.