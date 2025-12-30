Размер шрифта
Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Краснодар

В Краснодаре в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека
Inna Varenytsia/Reuters

В Краснодаре в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«Оба — мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что обломки БПЛА упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный». В результате налета был поврежден участок контактной сети.

Помимо этого, падение обломков дронов зафиксировали в садоводческом товариществе «ЗИП». Были посечены частные дома.

На местах инцидентов работают сотрудники оперативных служб города.

До этого над Кубанью произошли взрывы. Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

29 декабря стало известно, что в поселке Индустриальном в Краснодарском крае выросло число домов, получивших повреждения в результате атаки украинских БПЛА.

Ранее в Краснодарском крае обломки дрона ВСУ упали на газовую трубу.

