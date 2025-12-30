Расследование в отношении блогера Маркаряна завершено

Расследование дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, который обвиняется в реабилитации нацизма, завершено. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — отмечается в сообщении.

В августе Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее сообщалось, что юношу, прикурившего от Вечного огня на Урале, будут судить за реабилитацию нацизма.