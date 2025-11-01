На Урале юношу, прикурившего от Вечного огня, будут судить за реабилитацию нацизма

На Урале будут судить юношу, который прикурил от Вечного огня

На Урале 19-летнего юношу будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в городе Верхняя Пышма в июне текущего года у Мемориального комплекса. По версии обвинения, местный житель, уроженец иностранного государства, поднялся на помост и прикурил от пламени Вечного огня на глазах очевидцев. Эти действия следствие расценило как публичное оскорбление памяти защитников Отечества.

Уголовное дело будет рассмотрено 5 ноября в Свердловском областном суде. Подсудимый обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма. По ходатайству обвиняемого заседание пройдет в особом порядке, без проведения судебного следствия.

