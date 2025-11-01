На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале юношу, прикурившего от Вечного огня, будут судить за реабилитацию нацизма

На Урале будут судить юношу, который прикурил от Вечного огня
Depositphotos

На Урале 19-летнего юношу будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в городе Верхняя Пышма в июне текущего года у Мемориального комплекса. По версии обвинения, местный житель, уроженец иностранного государства, поднялся на помост и прикурил от пламени Вечного огня на глазах очевидцев. Эти действия следствие расценило как публичное оскорбление памяти защитников Отечества.

Уголовное дело будет рассмотрено 5 ноября в Свердловском областном суде. Подсудимый обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма. По ходатайству обвиняемого заседание пройдет в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Ранее судимый россиянин прикурил сигарету от пламени Вечного огня на Кубани.

