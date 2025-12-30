Размер шрифта
В российском регионе мошенники заставили девушку поджечь новогоднюю елку

МВД: в Твери аферисты заставили местную жительницу поджечь елку
Александр Кряжев/РИА Новости

В Твери мошенники заставили девушку поджечь новогоднюю елку. Дерево потушили, местную жительницу задержали, об этом сообщает пресс-служба региона.

«Предварительно установлено, что 18-летняя тверичанка попала под влияние телефонных мошенников еще в начале ноября… Действуя под диктовку аферистов, юная тверичанка утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться», — сказали в ведомстве.

Как выяснилось, девушка общалась со злоумышленниками несколько недель. Они представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими. Аферисты приказали девушке «проверить систему автоматического пожаротушения».

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении жительницы Твери уголовного дела и избрания меры пресечения.

25 декабря в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. По предварительной информации, мужчина сначала перевел аферистам все свои сбережения, а затем, следуя их указаниям, взял кредит. После этого злоумышленники, продолжая оказывать на него психологическое давление, дали ему прямое указание совершить поджог.

Ранее в Подмосковье против 17-летнего студента колледжа возбудили дело о теракте.

