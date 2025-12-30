Россиянам посоветовали выбрасывать оставленные на столе новогодние салаты

Остатки новогодних салатов, стоявших на столе при комнатной температуре, не следует убирать в холодильник, а лучше сразу выбросить. Такой совет в интервью РИАМО дала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Холодильник замедляет, но не останавливает рост бактерий. Большинство опасных микроорганизмов не размножаются при температуре ниже +4 °C, но они могут сохранять жизнеспособность и постепенно накапливать токсины», — пояснила специалист.

При повторном нагревании блюда до комнатной температуры бактерии начинают активно делиться, делая его опасным для здоровья. При этом зараженная патогенами еда часто не отличается по вкусу и запаху от свежей, добавила она.

До этого Кашух предупредила об опасности алкоголя в новогоднюю ночь. По ее словам, его чрезмерное употребление спиртных напитков усугубляет отравление и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

