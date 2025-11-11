В российском регионе работница маркетплейса помогла задержать курьеров-мошенников

В Тверской области сотрудница маркетплейса помогла полиции поймать двух курьеров-мошенников. Об этом сообщили на сайте МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники планировали обманным путем забрать у 83-летней пенсионерки более 4 млн рублей. Для реализации цели они запугали жительницу региона и убедили ее обналичить банковский вклад. После этого россиянка должна была передать эти средства «специалистам» для декларирования.

В МВД отметили, что для убедительности мошенники подготовили «инкассационный лист». По пути до пенсионерки один из злоумышленников искал место, где смог бы распечатать документ. В результате он обратился в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса.

«Работницу ПВЗ он попросил распечатать файл, однако из-за слабого интернета это сделать не удалось. Когда же злоумышленник ушел, файл на компьютере открылся, и сотрудница офиса обнаружила «инкассационный лист», согласно которому пожилая жительница Западной Двины должна передать столь внушительную сумму», — говорится в сообщении.

По данным министерства, после открытия файла сотрудница маркетплейса обратилась в полицию. Впоследствии сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Западнодвинский» задержали подозреваемого, а также второго курьера, планировавшего взять деньги у пенсионерки.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами.