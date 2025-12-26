Размер шрифта
Врач назвал единственный надежный способ борьбы с похмельем

Врач Холдин: отказ от спиртного является лучшим методом борьбы с похмельем
Shutterstock

Большинство так называемых средств от похмелья в лучшем случае могут немного облегчить симптомы, а в некоторых ситуациях — наоборот навредить. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Надеяться на лекарства и БАДы не только легкомысленно, но и опасно. Эти средства никак не влияют на основное негативное влияние алкоголя на организм, включая повреждение сердечно-сосудистой системы, печени и мозга, и даже способны усилить это воздействие», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя снимать симптомы интоксикации новой порцией алкоголя, а так же кофе и энергетиками. Единственное надежное средство от похмелья, по его словам, — отказ от спиртного.

Если избежать приема алкоголя все же не удалось, врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова советует сперва восполнить потерю жидкости, желательно минеральной водой без газа.

Также полезны продукты, богатые калием: бананы, картофель, курага, чернослив. «Настоящим «суперфудом» является авокадо. Он богат калием, полезными жирами и клетчаткой. За счет кремообразной консистенции оставляет чувство легкости в животе, отмечает эксперт.

Ранее врач рассказала, какой продукт перед застольем спасет от похмелья.

