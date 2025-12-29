Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние

В пяти регионах россияне могут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь
соцсети

Новогодняя ночь может порадовать россиян северным сиянием сразу в пяти регионах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Шансы увидеть северное сияние будут у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, республики Карелия и Санкт-Петербурга.

«Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время, неожиданно, на это появились шансы», — написал он.

На Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, подчеркнул Леус.

В середине декабря в небе над Ленобластью было видно северное сияние. Пользователи соцсетей поделились фото и видео атмосферного явления. Яркие вспышки в небе были видны примерно в течение часа.

В ноябре жители некоторых российских регионов увидели редкое северное сияние. Это стало возможно из-за мощной магнитной бури.

Ранее у москвичей была возможность увидеть северное сияние.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528895_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+