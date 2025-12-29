В новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние

В пяти регионах россияне могут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь может порадовать россиян северным сиянием сразу в пяти регионах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Шансы увидеть северное сияние будут у жителей Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, республики Карелия и Санкт-Петербурга.

«Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время, неожиданно, на это появились шансы», — написал он.

На Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, подчеркнул Леус.

В середине декабря в небе над Ленобластью было видно северное сияние. Пользователи соцсетей поделились фото и видео атмосферного явления. Яркие вспышки в небе были видны примерно в течение часа.

В ноябре жители некоторых российских регионов увидели редкое северное сияние. Это стало возможно из-за мощной магнитной бури.

Ранее у москвичей была возможность увидеть северное сияние.