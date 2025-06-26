Названо число украинцев, не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой

РГ: свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с СБУ

В России проживает порядка 1 млн граждан, прибывших из Украины, но 26 тысяч человек не смогли перейти границу с РФ из-за подозрений в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что еще более 24 тысяч граждан Украины не были допущены в страну из-за признаков причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Коков добавил, что порядка 185 тысячам украинцев выданы официальные документы, позволяющие им длительное пребывание на территории России.

По его словам, многие граждане, прибывшие из республики в Россию, вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся в России украинцы должны «урегулировать свое правовое положение» в стране до 10 сентября либо покинуть ее. Иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей также обяжут до 10 июня сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и пройти освидетельствование на неупотребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что живущие за границей украинцы смогут получить свои паспорта.