На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число украинцев, не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой

РГ: свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с СБУ
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В России проживает порядка 1 млн граждан, прибывших из Украины, но 26 тысяч человек не смогли перейти границу с РФ из-за подозрений в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что еще более 24 тысяч граждан Украины не были допущены в страну из-за признаков причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Коков добавил, что порядка 185 тысячам украинцев выданы официальные документы, позволяющие им длительное пребывание на территории России.

По его словам, многие граждане, прибывшие из республики в Россию, вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся в России украинцы должны «урегулировать свое правовое положение» в стране до 10 сентября либо покинуть ее. Иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей также обяжут до 10 июня сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и пройти освидетельствование на неупотребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что живущие за границей украинцы смогут получить свои паспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами