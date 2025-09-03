Блогер Маркарян признал вину

Адвокат Арсена Маркаряна заявил в суде, что блогер признал вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.

«Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявил юрист.

Скандально известный своими женоненавистническими высказываниями Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее девушка, которая везла Маркаряна в багажнике, опубликовала его письмо с признанием в любви.