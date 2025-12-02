На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае введут налог на презервативы для роста рождаемости

Bloomberg: Китай введет налог в 13% на презервативы для повышения рождаемости
true
true
true
close
Freepik.com

Власти Китая в ходе реализации политики стимулирования рождаемости решили вернуть с 1 января 2026 года налог в размере 13% на средства контрацепции, в том числе на презервативы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пересмотренный закон о налоге на добавленную стоимость (НДС).

В публикации говорится, что соответствующая мера вводится впервые за три десятилетия. Налогом будут облагаться противозачаточные препараты и устройства, включая презервативы.

«Это станет очередной попыткой обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны», — говорится в статье.

В стране с 1993 года велась политика контроля рождаемости, которая подразумевала, что у одной семьи может быть только один ребенок. Теперь в Китае проводится обратная политика — власти хотят повысить рождаемость, введя налог на средства контрацепции.

Новый закон предусматривает и другие мотивационные средства для родителей, освобождая от уплаты налога службы по уходу за детьми — от яслей до детских садов.

Сложность демографической ситуации объясняется тем, что Китай, согласно материалу, является одной из самых дорогих стран для воспитания детей.

До этого Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР писало, что в 2024 году численность населения Китая сократилась на 1,39 млн человек. В отчете также говорится о соотношении полов: на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин.

В декабре прошлого года Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости среди населения. Разными способами одиноких людей призывают вступать в брак, а семьи мотивируют на рождение больше, чем одного ребенка. Стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне.

Ранее в Китае решили платить за первый брак с невестой до 35 лет.

