Военнослужащих без гражданства смогут судить военные суды

Путин разрешил военным судам судить военнослужащих без гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий юрисдикцию военных судов на определенные категории военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новому законодательному акту, который вносит изменения в конституционный закон «О военных судах Российской Федерации», военные суды теперь уполномочены рассматривать дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства, а также иностранными гражданами в период их военной службы или участия в добровольческих формированиях.

Необходимость этих поправок обусловлена ранее принятым президентским законом, предоставившим лицам без гражданства право заключать контракты на прохождение военной службы в Вооружённых Силах РФ и воинских формированиях.

7 июля Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ. Благодаря поправкам лица без гражданства смогут заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Контракты будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Ранее Казахстанец заключил контракт с МО РФ, купил мотоцикл и сбежал.

