Психолог перечислил главные признаки низкой самооценки

Психолог Лунюшин: чувство неуверенности является признаком низкой самооценки
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное чувство неуверенности является одним из признаков низкой самооценки. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, такие люди постоянно сомневаются в своих силах и возможностях, а также сравнивают себя с другими. Кроме того, они могут ощущать, что у них нет чего-то важного. К другим признакам низкой самооценки психолог отнес избегание публичных выступлений, страх осуждения, чувство скованности и дискомфорта в новой среде.

«Низкую самооценку нельзя просто так поднять — это требует глубокого внутреннего и психологического трансформирования. Необходима долгосрочная работа по развитию самопринятия, изменению мышления и отношения к миру. Одним из инструментов оценки уровня самооценки является «Тест Самооценки Соренсена», который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя», — добавил Лунюшин.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности, заявила она.

Ранее сообщалось, что высокая самооценка отца снижает риск преждевременных родов.

