Психолог предупредила об опасности перфекционизма и повышенной требовательности к себе

Перфекционизм ассоциируется с качеством и безопасностью, но на деле он часто съедает время, лишает гибкости и делает обычные ошибки личной катастрофой. Это касается всех: молодых и зрелых, врачей и инженеров, предпринимателей и наемных специалистов, рассказала «Газете.Ru» Виктория Харитонова, дипломированный бизнес-психолог и executive coach, магистр НИУ ВШЭ по психоанализу и бизнес-консультированию, MBA по практической психологии, сертифицированный ментор Global Coaching (CCE ICF).

«Перфекционизм — это внутреннее требование безошибочности и установка «или идеально, или никак», а не просто высокие стандарты. Он повышает риск эмоционального истощения и циничного отношения к работе, что подтверждает метаанализ. Когда приходится соответствовать завышенным ожиданиям, а ошибка кажется недопустимой, риск выгорания растет. В результате возникает хроническая усталость, раздражительность и апатия», — объяснила она.

По словам психолога, перфекционизм имеет и доказанные клинические последствия. Систематический обзор 2024 года показывает устойчивые связи между перфекционистскими наклонностями и симптомами тревоги, депрессии и навязчивых мыслей. То есть избыточная требовательность к себе — не просто стиль работы, а фактор уязвимости к эмоциональным расстройствам.

«Наконец, перфекционизм становится массовым. Крупный метаанализ за 1989-2016 годы фиксирует рост как повышения требовательности к себе, так и ощущения внешнего давления быть безупречным. В мире открытых сравнений и публичных оценок это неудивительно, но последствия — не абстрактные, а вполне реальные: нарушения сна, переутомление, проблемы в коммуникациях и нервные срывы», — добавила эксперт.

Иногда перфекционизм незаметно меняет стиль вашей жизни. Вместо движения вперед появляются остановки и сомнения. Здесь важно объективно оценить реальность. Пройдитесь по списку, в каких пунктах вы увидите себя: откладываете старт дела или проекта, потому что «еще можно улучшить», и это повторяется; переделываете выполненную работу, хотя она уже дает нужный результат; не позволяете себе отдыхать, пока не достигнете идеального результата, а достичь его все никак не получается; избегаете задач, где возможна ошибка, и выбираете только знакомые ситуации; вы оцениваете себя по последнему результату и быстро обесцениваете все предыдущие достижения.

«Если вы находите у себя три и более таких признака, цена перфекционизма уже превышает пользу. Он перестал помогать и начал управлять вашими решениями не лучшим образом», — констатировала Харитонова.

Перфекционизм в бизнесе сужает внимание руководителя, он начинает замечать только недочеты. А проделанная работа и достижения команды принижаются. Любая неточность считывается как угроза, поэтому запускается гиперконтроль. В итоге страдают скорость принятия решений, обучение на ошибках и отношения в коллективе.

Параллельно рушится делегирование. Задачи бесконечно возвращаются на правки, а команда учится не брать на себя ответственность, потому что «все равно идеала не достичь». Появляется замкнутый круг: больше контроля — меньше инициативы — еще больше контроля.

«Чтобы держать высокие стандарты, не доводя себя до морального и физического истощения, опирайтесь на несколько простых правил и действуйте последовательно. Определите критерии готовности для типовых задач — четкий порог готовности останавливает бесконечные переделки. Опишите одним предложением, какой результат вы хотите получить и для чего. Затем оставьте в задаче только те шаги и детали, которые ведут к этому результату. Все остальное уберите. При этом уменьшайте дистанцию, планируя короткие сроки для задач с конкретными датами — Ранний результат дает обратную связь и снижает тревогу», — рассказала эксперт.

Планируйте восстановление. Сон, перерывы от гаджетов и экранов, как минимум один свободный день в неделю должны быть в расписании обязательно. Без этого решения принимаются медленнее и становятся менее точными.

Отделяйте ошибку от самооценки. Рассматривайте промах как почву для улучшения, а не как очередной повод заняться самобичеванием. Если удерживать этот фокус не получается, имеет смысл обратиться за профессиональной помощью.

«Обратиться к специалисту стоит, если тревога вокруг результатов стала постоянным спутником, мешает работе и повседневной жизни. Если попытки справиться самостоятельно не дают устойчивого эффекта, имеет смысл запланировать очную консультацию с психологом», — резюмировала Харитонова.

