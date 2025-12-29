Размер шрифта
В России разработают стандарт медпомощи после родов

Голикова: стандарт медпомощи после родов будет разработан в 2026 году
Стандарт медицинской помощи в послеродовом периоде будет разработан в 2026 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства.

«Обеспечим поддержку семьи в процессе подготовки к рождению ребенка, формирование мотивации к рождению ребенка у женщин в ситуации репродуктивного выбора», — сказала она.

Голикова также добавил, что будет расширен охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.

О новорожденных до сих пор существует не меньше мифов, чем о беременности. Считается, что младенцы плохо видят, ничего не понимают, плачут только от голода, а «сюсюканье» — вредная привычка взрослых. Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» и спикеры подкаста «Инклюзия и жизнь» — детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова объясняют, что из этого правда, а что не имеет научных оснований.

Ранее врач объяснила, как хронический стресс влияет на женское здоровье.

