Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Отец одного из участников дебоша в Дагестане принес извинения

Председатель из Дагестана принес извинения за сына, устроившего пьяный дебош
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов извинился за сына, устроившего дебош в магазине. Свое обращение он опубликовал во «ВКонтакте».

«Приношу свои извинения за случившееся. Нанесенный ущерб будет в полной мере восполнен теми, кто его нанес. Лично проконтролирую», — написал он.

Мужчина назвал поступок сына недостойным и заявил, что готов понести за него ответственность. Абсаламов добавил, что принял решение снять с себя полномочия.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что подобные случаи происходят в республике нечасто. Он подчеркнул, что участие сына народного избранника делает инцидент более вопиющим.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в Кумторкалинском районе Дагестана сын местного депутата Даниял Абсаламов устроил пьяный дебош в алкомаркете. Участники били стекла, кидали камни, а также разбили бутылки внутри магазина. Участники погрома были задержаны.

Ранее пациент устроил дебош в машине скорой помощи в Новокузнецке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528283_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+