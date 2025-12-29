Отец одного из участников дебоша в Дагестане принес извинения

Председатель из Дагестана принес извинения за сына, устроившего пьяный дебош

Председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов извинился за сына, устроившего дебош в магазине. Свое обращение он опубликовал во «ВКонтакте».

«Приношу свои извинения за случившееся. Нанесенный ущерб будет в полной мере восполнен теми, кто его нанес. Лично проконтролирую», — написал он.

Мужчина назвал поступок сына недостойным и заявил, что готов понести за него ответственность. Абсаламов добавил, что принял решение снять с себя полномочия.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что подобные случаи происходят в республике нечасто. Он подчеркнул, что участие сына народного избранника делает инцидент более вопиющим.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в Кумторкалинском районе Дагестана сын местного депутата Даниял Абсаламов устроил пьяный дебош в алкомаркете. Участники били стекла, кидали камни, а также разбили бутылки внутри магазина. Участники погрома были задержаны.

