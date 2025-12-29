Мужчина с пистолетом напал на водительницу авто в Якутске и попал на видео

В Якутске мужчина с пистолетом напал на водительницу авто

В Якутске неизвестный мужчина с пистолетом напал на женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии».

Инцидент произошел 26 декабря в районе Якутского комбината строительных материалов и конструкций. Неизвестный мужчина с пистолетом в руке напал на нее — на видео с места происшествия видно, как агрессор пытается открыть дверь ее автомобиля.

Предварительно, он угрожал водительнице, однако причины такого поведения мужчины не уточняются. Сообщается, что нападавший на данный момент не задержан.

