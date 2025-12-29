Размер шрифта
Мужчина с пистолетом напал на водительницу авто в Якутске и попал на видео

В Якутске мужчина с пистолетом напал на водительницу авто 
В Якутске неизвестный мужчина с пистолетом напал на женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии».

Инцидент произошел 26 декабря в районе Якутского комбината строительных материалов и конструкций. Неизвестный мужчина с пистолетом в руке напал на нее — на видео с места происшествия видно, как агрессор пытается открыть дверь ее автомобиля.

Предварительно, он угрожал водительнице, однако причины такого поведения мужчины не уточняются. Сообщается, что нападавший на данный момент не задержан.

До этого пьяный россиянин угрожал медсестре в больнице пистолетом и попал на видео. Мужчине вменяют совершение преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее трое подростков обстреляли мужчину из сигнального пистолета и избили в центре Петербурга.
