Во Владимирской области снегопад привел к отключениям света

Во Владимирской области произошли отключения света из-за мокрого снега и ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте местного энергорегулятора »Владимирэнерго».

Технологические нарушения были зафиксированы в ряде районов северо-западной и центральной части региона. Из-за сложных погодных условий «Владимирэнерго» ввела режим повышенной готовности. Сейчас восстановлением энергоснабжения занимаются 34 бригады, в которые входят 102 энергетика и 39 единиц спецтехники.

На фоне отключений электричества энергетики напомнили гражданам о запрете размещать транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы под линиями электропередач. При обнаружении порванных проводов жителям посоветовали звонить во «Владимирэнерго» или обращаться в МЧС.

15 ноября в Москве прошел первый снегопад. По словам метеорологов центра погоды «Фобос», снег в городе выпал с опозданием на месяц.

В Гидрометцентре также прогнозировали, что в выходные в Москву и область придут заморозки. В связи с этим в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и мокрого снега.

Ранее москвичи и петербуржцы поделились кадрами первого снега.