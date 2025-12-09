На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об индексации военных пенсий в России в 2026 году

Депутат Говырин: военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
Александр Кряжев/РИА Новости

Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году, индексация предусмотрена в январе и октябре. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.

«В 2026 году вырастут и военные пенсии. С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета», — пояснил Говырин.

Он напомнил, что согласно действующим нормам, размер военных пенсий рассчитывается на основе денежного довольствия военнослужащих.

При этом учитываются оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию (за исключением надбавок за службу в отдаленных районах, высокогорье и иных особых условиях), а также ежемесячные или процентные надбавки за выслугу лет.

В ноябре правительство расширило список военнослужащих-контрактников, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Речь идет о военнослужащих, которые до заключения контракта с министерством обороны России являлись пенсионерами различных силовых структур.

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс.рублей.

