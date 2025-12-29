Россиянам рассказали как снизить чувствительность зубов в домашних условиях

В холодное время года люди, как правило, чаще пьют горячие напитки, однако для некоторых процесс употребления чая, кофе или какао превращается в испытание. Резкая боль при первом глотке свидетельствует о повышенной чувствительности зубов. О том, как избежать дискомфорта, в беседе с РИАМО рассказала член отраслевой экспертизы бренда Apagard, врач-стоматолог общей практики Раиса Обухова.

Причиной чувствительности, по ее словам, часто становится агрессивная чистка зубов жесткой щеткой, которая может повредить эмаль и раздражать десна. Кроме того, дискомфорту могут способствовать кислые продукты и напитки, поскольку они разрушают защитную оболочку эмали.

Специалист посоветовала выбирать щетки с мягкой щетиной и пасту, разработанную специально для чувствительных зубов. Не менее важна правильная техника чистки: движения должны быть мягкими, направленными от десны к краю зуба.

«Хорошие пасты физически «закупоривают» обнаженные дентинные канальцы, создавая барьер между раздражителем и нервом. Другой тип паст содержит нитрат калия или хлорид стронция. Эти вещества проникают в канальцы и постепенно снижают возбудимость самого нерва, делая его менее реактивным», — отметила Обухова.

Если чувствительность сохраняется длительное время, следует обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных проблем, таких как кариес или заболевание десен.

Ведущий ортодонт Eurokappa Clinic Марьяна Барагунова до этого предупреждала, что энзимные зубные пасты могут навредить эмали, если использовать их неправильно. Активные ферменты в составе такой пасты воздействуют не только на мягкий налет, но и на твердые структуры зуба, пояснила эксперт.

