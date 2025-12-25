Стоматолог назвала новогодний напиток, наиболее вредный для зубов, пишет Mirror.

Как отмечает главный клинический врач сети «My Dentis«t доктор Найри Уитли, просекко способен вызывать истончение эмали и изменение цвета зубов. По ее словам, после употребления напитка эмаль временно размягчается под воздействием кислоты, а это увеличивает риск повреждений. Она рекомендует сократить количество просекко в рационе или пить его через трубочку, чтобы уменьшить контакт кислоты с зубами. Уитли также советует не чистить зубы сразу после алкоголя и подождать около 30 минут, чтобы не усилить воздействие кислоты на эмаль.

Специалисты напоминают, что эмаль защищает зубы от повреждений и появления пятен, а ее истончение может привести к повышенной чувствительности и кариесу. С этой проблемой активно сталкиваются в праздничный период, когда возрастает потребление сладостей и газированных напитков. Стоматологи советуют избегать лишнего сахара и при желании съесть что-то сладкое выбирать темный шоколад, который менее вреден для зубов. В качестве альтернативы сладостям также предлагается сырная тарелка: содержащиеся в сыре кальций и фосфат укрепляют зубы и снижают кислотность во рту.

Уитли отмечает, что при появлении белых, серых, коричневых или черных пятен на зубах, а также при повышенной чувствительности, следует обратиться к стоматологу, так как это может быть признаком кариеса или заболеваний десен.

