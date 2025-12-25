На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог назвала новогодний напиток, наиболее вредный для зубов

Mirror: просекко вызывает истончение эмали и изменение цвета зубов
true
true
true
close
Shutterstock

Стоматолог назвала новогодний напиток, наиболее вредный для зубов, пишет Mirror.

Как отмечает главный клинический врач сети «My Dentis«t доктор Найри Уитли, просекко способен вызывать истончение эмали и изменение цвета зубов. По ее словам, после употребления напитка эмаль временно размягчается под воздействием кислоты, а это увеличивает риск повреждений. Она рекомендует сократить количество просекко в рационе или пить его через трубочку, чтобы уменьшить контакт кислоты с зубами. Уитли также советует не чистить зубы сразу после алкоголя и подождать около 30 минут, чтобы не усилить воздействие кислоты на эмаль.

Специалисты напоминают, что эмаль защищает зубы от повреждений и появления пятен, а ее истончение может привести к повышенной чувствительности и кариесу. С этой проблемой активно сталкиваются в праздничный период, когда возрастает потребление сладостей и газированных напитков. Стоматологи советуют избегать лишнего сахара и при желании съесть что-то сладкое выбирать темный шоколад, который менее вреден для зубов. В качестве альтернативы сладостям также предлагается сырная тарелка: содержащиеся в сыре кальций и фосфат укрепляют зубы и снижают кислотность во рту.

Уитли отмечает, что при появлении белых, серых, коричневых или черных пятен на зубах, а также при повышенной чувствительности, следует обратиться к стоматологу, так как это может быть признаком кариеса или заболеваний десен.

Ранее врач рассказала, какой продукт перед застольем спасет от похмелья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами