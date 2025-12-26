На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности применения энзимных зубных паст

Врач Барагунова: энзимные зубные пасты могут навредить эмали
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Энзимные зубные пасты могут навредить эмали, если использовать их неправильно. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий ортодонт Eurokappa Clinic Марьяна Барагунова.

Она отметила, что активные ферменты в их составе воздействуют не только на мягкий налет, но и на твердые структуры зуба. По ее словам, при частом использовании они могут усиливать чувствительность зубов и провоцировать микроповреждения эмали. Кроме того, такие пасты часто вызывают раздражение мягких тканей полости рта.

«При воспаленных деснах использование ферментных паст зачастую только усугубляет ситуацию — усиливается чувствительность, могут появляться болезненность и кровоточивость», — пояснила Барагунова.

Врач добавила, что существует риск возникновения аллергических реакций.

Биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос до этого говорил, что любые отбеливающие пасты разрушительно влияют на состояние зубов. По его словам, такие пасты делятся на три группы — абразивные, с химическими отбеливающими компонентами, такими как пероксид водорода, и с энзимами.

Ранее родителям объяснили, как защитить ребенка от кариеса в новогодние праздники.

