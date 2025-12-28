В России не планируют вводить полный запрет на эксплуатацию Ан-24

В России не планируют запрещать эксплуатацию самолетов Ан-24. Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в интервью ТАСС.

На данный момент эксплуатация Ан-24 осуществляется в строгом соответствии с установленными нормативами: все воздушные суда регулярно проходят технические проверки и сертификацию, рассказал он.

«Вопрос о полном запрете их эксплуатации на сегодняшний день не рассматривается», — сказал Гулин.

По его словам, ведомство постоянно контролирует техническое состояние Ан-24 и, если при проверках будут выявлены существенные риски, Ространснадзор готов оперативно реагировать, в том числе вводить запрет на полеты.

Ан-24 — советский турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. В широкую эксплуатацию на региональных линиях СССР самолет вошел в 1963 году. По состоянию на декабрь 2025 года, Ан-24 продолжает оставаться в строю, несмотря на почтенный возраст большинства бортов (многим более 45–50 лет).

24 июля 2025 года произошла крупная катастрофа Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Предварительной причиной названа путаница экипажа в системах отсчета высоты при заходе на посадку. После этого сертификат «Ангары» на коммерческие перевозки был аннулирован.

Ранее самолет Ан-24 «КрасАвиа» совершил посадку с битым боковым стеклом в Красноярске.