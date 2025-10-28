Авиакомпания «Ангара» может заплатить более полумиллиона за ущерб лесу

Минлесхоз Амурской области потребовал с «Ангары» более 500 тысяч рублей

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области направило в суд иск с требованием взыскать более 500 тыс. рублей с авиакомпании «Ангара», один из самолетов которой потерпел крушение под Тындой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Иркутской области.

«Министерство <...> обратилось в суд с исковым заявлением к авиакомпании «Ангара» с требованием о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета Ан-24», — говорится в документах.

В них уточняется, что воздушное судно рухнуло на территории Тындинского участкового лесничества. Причиненный им ущерб оценили в 535 004 рубля.

Ожидается, что иск будет рассмотрен в порядке упрощенного судопроизводства. «Ангара» должна предоставить отзыв на иск до 12 ноября 2025 года.

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежавший компании «Ангара», потерпел крушение 24 июля текущего года. Это произошло при повторном заходе воздушного судна, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, на посадку. На борту находились 48 человек, в том числе пять детей. Никого из них спасти не удалось.

Впоследствии Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатации «Ангары». Решение было принято по итогам внеплановой проверки и вступит в силу с 5 ноября 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете назвали предварительную причину крушения Ан-24 под Тындой.