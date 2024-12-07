«Мисс Россия — 2022» заявила о желании наказать напавшего на нее таксиста

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова обратится в полицию после нападения таксиста в Санкт-Петербурге. Об этом модель сообщила «Газете.Ru». По словам девушки, в день инцидента у нее не было времени писать заявление, но она не хочет оставлять ситуацию неразрешенной.

«Я еще в процессе того, чтобы писать заявление на таксиста. У меня была ситуация с эмоциональным уроном. И физически он также хотел что-то сделать, если учитывать, что он меня схватил. Я сейчас в порядке, я нахожусь в Москве. Потихонечку распространяю эту информацию. Но, тем не менее, пока абсолютно ничего не сделано, и никаким образом эту ситуацию [сервис такси] не хочет разрешить. Якобы что-то сделали, провели беседу с таксистом, но его не собираются увольнять, и никакого штрафа», — объяснила девушка.

Линникова рассказала, что конфликт с водителем такси начался из-за его грубого обращения. Модель заявила таксисту, что подаст жалобу на его работу. После этого мужчина схватил девушку и обматерил.

«С самого начала я почувствовала, что человек агрессивен. Когда я села в такси, то просто слышала краем уха, что он по поводу предыдущего своего заказа очень много матерился в поддержку. Мне это уже не понравилось, но я ничего не сказала, потому что откуда я знаю ситуацию, мало ли, вдруг он прав. А потом, когда уже мы практически доехали, я говорю: смотрите, вот этот дом, он в зоне видимости, доедьте, пожалуйста, до точки. Мне слишком грубо ответили «вываливайся». Я говорю, что вообще-то вы работаете в сфере обслуживания, и вам как минимум не надо так разговаривать с людьми. И что я буду разбираться в этой ситуации, что такие люди, как он, не должны работать в сфере обслуживания, если он не умеет общаться нормально. Я выскочила, была достаточно злая, и он побежал за мной. Сначала я испугалась, он взял меня и начал материться. Потом я начала [кричать] на него в ответ. Он ушел, но я сразу же позвонила в полицию. Они быстро приехали, сказали, что нужно написать заявление в ближайшем полицейском участке. Но у меня до вылета было часа 3-4. Мне реально некогда было писать это заявление, потому что либо я бы опоздала на самолет, либо написала бы заявление. Поэтому я пока этим еще не занялась, но я собираюсь. Я хочу эту ситуацию разрешить, потому что у меня это не первый случай», — заключила она.

О нападении таксиста в Санкт-Петербурге Линникова до этого сообщала в соцсетях. В комментариях она уточнила, что «побоев не было». При этом девушку возмутило, что, несмотря на жалобу, деньги за поездку были списаны с ее счета.

Ранее в Казани таксист устроил поножовщину с пассажирами из-за открытой банки пива.