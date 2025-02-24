В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с материнским капиталом на 277 млн рублей

В Дагестане завели дело о хищении 277 миллионов рублей из семейного капитала

Прокуратура Дагестана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более чем на 277 млн рублей из средств материнского капитала. Расследование ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает «Лента.ру».

По данным следствия, в 2023–2024 годах руководитель кредитного потребительского кооператива заключал с получателями маткапитала договоры о покупке квартир через три жилищно-строительных кооператива (ЖСК) в Каспийске. Однако заемщики фактически не становились пайщиками этих ЖСК.

На основании поддельных документов кооператив получил от регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ свыше 277 млн рублей, которые были похищены.

До этого экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Участки общей площадью 1916 га находятся на территории Дербентского и Каякентского районов. Их общая стоимость составляет более 164 млн рублей.

Ранее сообщалось, что москвич ездил к знакомому в Пензу и заодно обворовывал квартиры местных жителей.