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В МВД назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей

ТАСС: ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил 1 млрд рублей

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Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

В России выявили 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, ущерб от этих схем составил не менее 1 млрд рублей. По этим эпизодам возбуждено 229 уголовных дел.

Генерал-лейтенант также рассказал об одной из популярных схем, по которой мошенники наживаются. Он рассказал, что злоумышленники подавали в МФЦ заявления, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали лишь паспорта и рукописное заявление «роженицы», однако документов, подтверждающих факт рождения ребенка, они не дают.

На основании документов в МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Чаще всего аферисты оформляли рождение двойни, чтобы получить больше выплат.

В начале декабря на Урале вынесли приговор банде мошенников, два года получавших маткапитал обманом. С апреля 2019 года по август 2021 года четверо жителей Нижнего Тагила подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал. После этого они заключали с женщинами фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, договоры займов на приобретение жилья. С этими документами мошенники обращались в отделения Пенсионного фонда России, после чего на счета организаций поступали деньги для погашения основного долга и процентов.

Ранее под Омском осудили женщину, получившую маткапитал на несуществующего ребенка.

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