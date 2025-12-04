Россиянин едва не выбил глаз водителю скорой помощи, пытаясь добиться госпитализации

В Тверской области мужчина ударил водителя скорой за отказ везти друга в больницу

В Тверской области мужчина напал на водителя скорой помощи, требуя срочно увезти его знакомого в больницу. Об этом сообщает УМВД по региону.

В Западной Двине полиция задержала 29-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи. Инцидент произошел накануне вечером на улице Культурная, когда скорая приехала на очередной вызов.

Мужчина подошел к медикам и потребовал, чтобы они забрали его приятеля в больницу. Во время конфликта он ударил ногой по двери машины, а когда водитель вышел к нему, злоумышленник продолжил оскорблять его и ударил кулаком в лицо. Тот получил ушибленную рану на левом глазу.

Хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело возбудили после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.