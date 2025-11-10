В регионах РФ начали набирать добровольцев для защиты критически важных объектов

В России начали набор резервистов для охраны объектов от дронов и диверсий

В российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Формирование подразделений идет уже в двух десятках субъектов РФ. Основанием для этого стал закон, подписанный президентом 4 ноября. Документ позволяет использовать резервистов не только в военное, но и в мирное время. Добровольцы, которых планируется привлекать к защите инфраструктуры и борьбе с беспилотниками, получают статус военнослужащих со всеми положенными выплатами и социальными гарантиями.

По данным издания, в Татарстане набор начался еще в октябре — резервисты будут охранять нефтяные предприятия Казани и Нижнекамска. В Башкирии формируют «мобильные огневые группы» для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, а в Нижегородской области первые добровольцы уже прошли отбор и направлены на подготовку.

В приграничных регионах, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, подобные отряды БАРС создавались еще в 2024 году. Теперь в рамках нового закона формируются дополнительные подразделения, которым предстоит охранять предприятия ТЭКа, отражать атаки дронов и при необходимости участвовать в эвакуации населения.

Согласно проекту постановления Минобороны, опубликованному 7 ноября, срок сборов для резервистов не превысит шести месяцев в год. Возрастной предел установлен до 50 лет для солдат и сержантов и до 65 лет для офицеров. Добровольцы должны иметь не ниже категории годности B и не иметь судимости.

Размер выплат зависит от региона и должности: в Брянской области ежемесячное довольствие составит от 40,5 тыс. до 99,3 тыс. рублей, в других субъектах — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, при этом предусмотрены единовременные премии и надбавки.

