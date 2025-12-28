Проверку организовали в Москве после сообщений о жестоком обращении с львицей

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту жестокого обращения с львицей

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении с львицей. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

«Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, ранее содержавшемуся в квартире на территории «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря столичный блогер передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяцев в критическом состоянии.

При ветеринарном осмотре у животного выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, которое могло быть вызвано ненадлежащими условиями содержания и питания.

В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям блогера. По ее результатам будут приняты меры.

До этого Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию в связи с распространившимся в сети видеороликом, на котором показан львенок в груминг-салоне в Санкт-Петербурге.

