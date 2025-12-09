На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде управляющая компания пообещала жильцам починить лифт через 19 лет

Mash: в Калининграде сломанный лифт в многоэтажке отремонтируют через 19 лет
Telegram-канал Amber Mash

В Калининграде жильцы девятиэтажного дома будут ждать ремонта сломанного лифта до 2044 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По словам жителей, проблемы с лифтами в новом доме начались сразу после сдачи четыре года назад. В одном подъезде лифт не работает с лета 2024 года, в другом — уже два месяца. Диагностика показала необходимость замены канатов и приводного колеса.

Управляющая компания классифицировала ремонт как капитальный и обозначила сроки его проведения с 2026 по 2044 год, сославшись на отсутствие средств. Пожилые жильцы и инвалиды фактически оказались в заточении в своих квартирах, так как не могут спуститься на улицу. Соседи вынуждены носить им продукты. Обращались ли жильцы в надзорные органы и суд — неизвестно.

До этого в Воронеже трехлетний мальчик упал в шахту лифта. Ребенок подошел к двери лифта в жилом многоквартирном доме в ЖК «Крымский квартал» и облокотился на нее, дверь под давлением приподнялась и мальчик упал в шахту с высоты третьего этажа. Отец ребенка сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына.

Ранее в Москве мужчина упал в шахту лифта.

