В Калининграде управляющая компания пообещала жильцам починить лифт через 19 лет

В Калининграде жильцы девятиэтажного дома будут ждать ремонта сломанного лифта до 2044 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По словам жителей, проблемы с лифтами в новом доме начались сразу после сдачи четыре года назад. В одном подъезде лифт не работает с лета 2024 года, в другом — уже два месяца. Диагностика показала необходимость замены канатов и приводного колеса.

Управляющая компания классифицировала ремонт как капитальный и обозначила сроки его проведения с 2026 по 2044 год, сославшись на отсутствие средств. Пожилые жильцы и инвалиды фактически оказались в заточении в своих квартирах, так как не могут спуститься на улицу. Соседи вынуждены носить им продукты. Обращались ли жильцы в надзорные органы и суд — неизвестно.

