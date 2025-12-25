На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества

Лотерейный билет принес жителю Арканзаса $1,8 млрд за день до Рождества
Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Арканзас участник популярной в США лотереи Powerball выиграл $1,8 млрд за день до Рождества. Об этом говорится в заявлении на сайте лотереи.

«Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр, которые выпали при розыгрыше прошлым вечером, выигранный джекпот составил 1,817 миллиарда долларов (до вычета налогов. — «Газета.Ru») », — говорится в публикации.

Отмечается, что это стало вторым по величине джекпотом в истории лотерей США.

Выигранная сумма будет выплачена победителю долями — сначала он получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. При желании победитель может забрать выигрыш сразу, но в этом случае вся полученная им сумма будет сокращена до $834,9 млн до вычета налогов.

До этого стало известно, что в состав тиражной комиссии в рамках розыгрыша «Новогоднего миллиарда» 1 января 2026 года на безвозмездной основе войдут юрист Наталья Григорьева, певица и ведущая программы «Шоу дня» на «Нашем радио» Алиса Вокс и главный редактор журнала Men Today Антон Иванов.

Ранее 88-летний мужчина потерял пенсию и стал миллионером благодаря тиктокеру.

