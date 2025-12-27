Размер шрифта
Балицкий рассказал о восстановительных работах в Приазовском МО после атаки ВСУ

Балицкий: электроснабжение восстановили в трех селах Приазовского МО
Екатерина Штукина/РИА Новости

Электроснабжение Приазовского муниципального округа практически восстановлено после атаки ВСУ. Об этом сообщил в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что восстановительные работы ведутся на трех улицах села Строгановка, а в Каменско-Днепровском муниципальном округе — в селах Водяное, Днепровка и Мичурина — электроснабжение уже восстановлено.

При этом в регионе остаются без электричества еще 6739 абонентов, сообщил Балицкий.

Накануне Балицкий писал, что из-за атаки украинского беспилотника было нарушено электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов. В пяти населенных пунктах Приазовского муниципального округа, а также частично в поселке Приазовском пропало электричество.

По информации главы региона, в результате атаки украинского дрона в селе Водяное мужчина получил осколочное ранение.

Ранее ВСУ нанесли удар по Энергодару дронами-камикадзе.

