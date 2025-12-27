Москвичей предупредили о морозе в новогоднюю ночь

На новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2025 года

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидает мороз до -12...-17°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет снег, а температура в первый день нового 2026 года составит -8...-13°C. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

31 декабря синоптики также ожидают облачность и снег, с температурой -7...-12°C.

До этого в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. Уточняется, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 20.00 субботы, 27 декабря, до 10:00 мск воскресенья, 28 декабря. По данным синоптиков, вечером, ночью и утром в воскресенье в Москве ожидается снег, местами сильный, а также гололедица. В Московской области, по прогнозам специалистов, будет такая же погода погоды, однако желтый уровень погодной опасности начнет действовать там на два часа раньше — с 18:00 мск субботы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что этот год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Синоптик призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый».

Ранее в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали около 250 рейсов.