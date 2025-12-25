Миндича «словили» на пляже в Израиле

«Украинская правда» опубликовала отрывок беседы с Миндичем на пляже в Израиле

Украинские журналисты нашли в Израиле сбежавшего бизнесмена Тимура Миндича, который проходит по делу о масштабной коррупции на Украине. Видео с ним, снятое на пляже, опубликовало издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

«Вы же меня словили, правильно? И хотите у меня взять [интервью]», — сказал Миндич, обращаясь к журналисту.

Корреспондент заявил о желании узнать позицию предпринимателя «по всем вопросам», но Миндич ответил, что в данный момент это невозможно. После упоминания журналистом компании «Энергоатом», бизнесмен ограничился фразой «прекрасная компания».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. За пару часов до обысков он сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Ранее находящийся в Израиле финансист Миндича заявил, что собирается вернуться на Украину.