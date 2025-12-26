Москвичей предупредили о морозах 31 декабря

Синоптик Позднякова: в ночь на 31 декабря в Москве ожидаются морозы до -13 °C

Камергерский переулок столицы накануне празднования Нового года по китайскому календарю, 26 января 2025 года

В ночь на 31 декабря в Москве ожидается похолодание до -12...-13 °C, а по области — до -10...-15 °C. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в предновогодние дни будет формироваться под влиянием атлантических циклонов. Кроме того, сохранятся ежедневные осадки вплоть до Нового года.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3, может быть на 2-3 градуса. Однако это предварительный прогноз», — отметила специалист.

Она добавила, что морозы могут сохраниться в первой половине новогодних праздников, затем последует оттепель и снегопады.

Как рассказал 26 декабря синоптик Евгений Тишковец, в столичном регионе в ближайшее время продолжится снегопад, но его интенсивность постепенно ослабеет. За сегодняшний день ожидается не более 4 мм осадков, но при этом из-за аномально низкого атмосферного давления жители могут почувствовать себя неважно.

Ранее москвичей призвали использовать городской транспорт до конца недели из-за погоды.