Россиян предупредили о всплеске мошенничества с новогодними елками

«Яндекс»: мошенники начали создавать поддельные сайты с изображениями елей
Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года мошенники начали активно использовать новую схему обмана покупателей в интернете. Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают пользователям купить «заснеженные» или «особые» елки с доставкой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Злоумышленники создают поддельные сайты-одностраничники с привлекательными изображениями елей. Пользователю предлагают оформить заказ, указав имя и номер телефона», — рассказали в пресс-службе.

Вскоре после того, как пользователь указывает свои данные, с ним связывается «менеджер», который отправляет ссылку для оплаты. После того, как покупатель отправляет денежные средства «продавец» перестает выходить на связь, а товар не отправляется.

Специалисты отметили, что такие сайты крайне сложно отличить от настоящих. Руководитель направления обучения кибербезопасности в Яндексе Александр Лунев порекомендовал обращать внимание на странные адреса, а также на отсутствие подробной информации о компании, юридических данных и отзывов на магазины в поиске. При этом оплачивать зараз следует исключительно на самом сайте, не переходя по ссылкам из чатов.

Эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб до этого предупредила, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы, замаскированной под игру «Тайный Санта». По ее словам, злоумышленники находят своих жертв в социальных сетях.

Ранее россиян предупредили об опасности платежей картой через Wi-Fi на новогодних ярмарках.

