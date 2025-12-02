На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отреагировали на идею разрешить тратить маткапитал на путешествия

Профессор Сафонов раскритиковал идею тратить маткапитал на путешествия
Идея разрешить россиянам тратить материнский капитал на путешествие является сомнительной, поскольку изначально его рассматривали как инструмент для решения серьезных, стратегических задач семьи. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующее предложение партии «Новые люди».

По словам эксперта, в последнее время все чаще появляются инициативы разрешить тратить маткапитал на путешествия, покупку автомобиля или текущие расходы. Для их оценки нужно вернуться к первоначальному смыслу программы, уверен он. Экономист напомнил, что ее создавали для того, чтобы помочь семьям с детьми, которым трудно накопить крупную сумму для решения важной задачи.

«Либо мы должны полностью отказаться от любых ограничений, перечисляя деньги на усмотрение семьи, но это порождает серьезные риски нецелевого использования, либо сохранить целевой характер капитала, понимая, что это вложение в будущее семьи и детей. Скорее всего, подобные инициативы не получат поддержки», — заключил Сафонов.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин до этого говорил, что у россиян есть возможность использовать средства маткапитала для формирования будущей накопительной пенсии. Сделать это может только владелец сертификата.

Ранее психолог ответила, почему зумеры путешествуют в одиночку.

