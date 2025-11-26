Голикова назвала количество семей, которые воспользовались маткапиталом

Голикова: всего более 15 млн семей получили сертификат на маткапитал в России

Более 15 млн семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек». Ее слова передает РИА Новости.

«Уже более 15 млн наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 млн семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также отметила, что на протяжении последних шести лет маткапитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого новорожденного. Кроме того, по информации вице-премьера, при рождении третьего ребенка россияне могут дополнительно получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Помимо этого, по данным Голиковой, единое пособие на детей до 17-ти лет сегодня получают родители 9,5 млн детей.

16 ноября в Общественной палате призвали сохранить маткапитал на первого ребенка, но увеличить на второго. Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко уточнил, что при реформе маткапитала, если убрать выплаты за первого новорожденного или изменить сроки субсидирования по возрасту, то все средства социальной поддержки осядут в регионах со статистически большей ранней рождаемостью.

Ранее в России предложили ввести выплату за вступление в брак и штраф за развод.