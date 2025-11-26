На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Голикова назвала количество семей, которые воспользовались маткапиталом

Голикова: всего более 15 млн семей получили сертификат на маткапитал в России
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Более 15 млн семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек». Ее слова передает РИА Новости.

«Уже более 15 млн наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 млн семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также отметила, что на протяжении последних шести лет маткапитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого новорожденного. Кроме того, по информации вице-премьера, при рождении третьего ребенка россияне могут дополнительно получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Помимо этого, по данным Голиковой, единое пособие на детей до 17-ти лет сегодня получают родители 9,5 млн детей.

16 ноября в Общественной палате призвали сохранить маткапитал на первого ребенка, но увеличить на второго. Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко уточнил, что при реформе маткапитала, если убрать выплаты за первого новорожденного или изменить сроки субсидирования по возрасту, то все средства социальной поддержки осядут в регионах со статистически большей ранней рождаемостью.

Ранее в России предложили ввести выплату за вступление в брак и штраф за развод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами