Россиянам объяснили, как снизить тревожность перед Новым годом

Фокус на собственных достижениях и позитивном опыте поможет снизить тревожность перед Новым годом. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Позитивное подведение итогов — это практика, которая заключается в осмыслении прошедшего года с акцентом на положительных моментах, достижениях и личностном росте. Обращая большее внимание на успехи, мы начинаем иначе относиться к себе и своим возможностям», — подчеркнула специалист.

Важно видеть и осознавать даже небольшие достижения. Это придает сил, улучшает настроение, снижает уровень стресса и тревожности, добавила она.

Психолог Анетта Орлова до этого говорила, что встретить Новый год в хорошем настроении помогает умение ценить то, что уже есть, и не ждать, что в следующем году все само собой изменится к лучшему.

Также она порекомендовала экономить силы перед новогодней ночью, отказавшись от приготовления 10 салатов в пользу отдыха и времени для того, чтобы прихорошиться.

Ранее психолог посоветовала россиянам не воспринимать Новый год как рубеж.