Россиянам рассказали, могут ли зимние прогулки без шапки вызвать менингит

Врач Лисицкая: прогулки без шапки в холодную погоду не приведут к менингиту
Утверждение, что прогулки без шапки в холодное время года вызывают менингит, является мифом. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероники Лисицкая.

«Менингит — это воспаление мозговых оболочек, которое чаще всего вызывают бактерии и вирусы. Холод сам по себе не распространяет эти вредоносные микроорганизмы», — объяснила специалист.

Однако она предупредила, что переохлаждение ослабляет иммунитет, из-за чего повышается риск развития острых воспалительных процессов в организме. При наличии хронических тонзиллита, фарингита или синусита прогулка без шапки в холодную погоду может стать причиной возникновения осложнений, в числе которых и менингит.

По словам врача, научные исследования показали, что без шапки зимой можно ходить только до -5 °C, если погода сухая и безветренная. Если же на улице идет снег, дождь или дует ветер, головной убор необходимо надевать и при плюсовой температуре, отметила Лисицкая.

Доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина до этого рассказала «Газете.Ru», что перхоть усиливается зимой из-за снижения иммунитета кожи. При этом она предупредила, что покраснение, зуд и желтоватые чешуйки на плечах — это симптомы себорейного дерматита.

Ранее врач объяснила, что провоцирует усталость после ОРВИ.

