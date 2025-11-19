На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

Виталий Тимкив/РИА Новости

В настоящее время эпидемиологическая ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве заявили, что с начала года в стране фиксировался рост заболеваемости инфекцией.

«Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре указали, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в стране стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости.

По информации специалистов, заболеваемость инфекцией сосредоточена в нескольких регионах РФ, где принимаются эффективные профилактические меры.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в стране для диагностики инфекции используются отечественные высокочувствительные тест-системы, которые позволяют оперативно определять менингококк и серогруппу возбудителя.

Ведомство также посоветовало с целью минимизации риска заражения инфекцией соблюдать правила личной гигиены. Также необходимо регулярно проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционного заболевания, а в случае возникновения первых симптомов недомогания важно незамедлительно обратиться к врачу для обследования и получения медицинской помощи.

До этого врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала, что анализ крови поможет определить, с какой инфекцией столкнулся человек — вирусной или бактериальной.

Ранее россиянам назвали вирусы, которые можно подхватить осенью.

