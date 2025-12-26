Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Москвичей предупредили о новом сильном снегопаде вечером в субботу

Синоптики прогнозируют усиление снегопада в Москве и Подмосковье 26 декабря
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Сильный снегопад накроет Москву и Подмосковье вечером 26 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Вечером в субботу, 27 декабря, ожидаем снег, местами сильный, который также может продлиться всю последующую ночь и утро воскресенья», — сказал собеседник агентства.

Непогода в московском регионе будет сопровождаться гололедицей, а температура воздуха опустится от в Москве от -2°C до -4°C, а по области от -2°C до -7°C.

В последние дни декабря в Москве, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, также ожидаются мороз, снегопады и гололедица. Термометры покажут от -5°C до -10°C.

По словам синоптика, сугробы в столичном регионе продолжат постепенно расти и достигнут 20 сантиметров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в столице случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

Ранее москвичам рассказали о росте сугробов в январские праздники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510631_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+