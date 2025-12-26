Москвичей предупредили о новом сильном снегопаде вечером в субботу

Сильный снегопад накроет Москву и Подмосковье вечером 26 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Вечером в субботу, 27 декабря, ожидаем снег, местами сильный, который также может продлиться всю последующую ночь и утро воскресенья», — сказал собеседник агентства.

Непогода в московском регионе будет сопровождаться гололедицей, а температура воздуха опустится от в Москве от -2°C до -4°C, а по области от -2°C до -7°C.

В последние дни декабря в Москве, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, также ожидаются мороз, снегопады и гололедица. Термометры покажут от -5°C до -10°C.

По словам синоптика, сугробы в столичном регионе продолжат постепенно расти и достигнут 20 сантиметров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в столице случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

