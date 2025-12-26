Психолог оценила инструкцию Минпросвещения по разрешению конфликтов в школах

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life высказалась в поддержку новой инструкции по разрешению школьных конфликтов, разработанной Минпросвещения РФ. Однако, по ее словам, успех алгоритма во многом зависит от ресурсов, выделяемых на работу специалистов.

«У нас была приблизительно такая же система разрешения конфликтных ситуаций в школе. <...> Такая система и правда работает, хорошая инициатива, инициатива классная. Вопрос только в том, когда этим заниматься учителям, которые и так с невероятной занятостью», — сказала специалист.

Для изменения ситуации, по ее мнению, необходимо ввести в штаты образовательных учреждений дополнительных специалистов, свободных от бюрократической отчетности, которые могли бы сконцентрироваться исключительно на работе с детьми. Кроме того, следует выделить отдельное оплачиваемое время для учителей, предназначенное для разрешения конфликтных ситуаций. Также к вопросу стоит подключиться и родителям, считает Дугенцова.

26 декабря стало известно, что Минпросвещения утвердило пятиэтапный алгоритм действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтов с учениками. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства и уже направлен в регионы.

В инструкции предусмотрено, что на каждый этап урегулирования конфликта отводится один-три дня. На первом информация о ситуации доводится до руководителя учреждения, устанавливаются факты, назначаются ответственные и при необходимости привлекаются правоохранительные органы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

