Суд оставил в силе арест бывшего вице-губернатора Свердловской области

Челябинский областной суд решил отклонить жалобу на продление ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Оставлено решение без изменения», – заявили в инстанции, отвечая на вопрос об итогах апелляции по продлению ареста Чемезову.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бизнесмен, экс-бенефициар уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров этой корпорации Татьяна Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал десятки квартир и машин бывшего чиновника Росприроднадзора.