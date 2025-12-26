В Финляндии приговоренного к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) после перевода в другую тюрьму разместят в одиночной камере. ЗаявилиРИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

«В самое ближайшее время, как ожидается, он после пребывания в карантинной пересылочной зоне тюрьмы будет размещен в обычной одиночной камере с должными условиями содержания, в том числе с учетом необходимости подготовки россиянина к предстоящим судебным заседаниям», — сообщили в дипмиссии.

6 ноября стало известно, что Торден содержится в изоляторе после перевода в новое пенитенциарное учреждение. Тогда сотрудники диппредставительства посетили Тордена, пребывающего в тюрьме города Турку.

Мужчина пожаловался на условия содержания, к нему применялся режим дисциплинарного изолятора. Он находился в одиночной камере, у него были изъяты мобильный телефон и книги, уменьшена длительность прогулок на открытом воздухе, ограничены возможности заниматься физическими упражнениями.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости судей, вынесших приговор. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

