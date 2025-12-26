Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянина Тордена разместят в одиночной камере в Финляндии

РИА: в Финляндии осужденного россиянина Тордена разместят в одиночной камере
ДШРГ «Русич»/VK

В Финляндии приговоренного к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) после перевода в другую тюрьму разместят в одиночной камере. ЗаявилиРИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

«В самое ближайшее время, как ожидается, он после пребывания в карантинной пересылочной зоне тюрьмы будет размещен в обычной одиночной камере с должными условиями содержания, в том числе с учетом необходимости подготовки россиянина к предстоящим судебным заседаниям», — сообщили в дипмиссии.

6 ноября стало известно, что Торден содержится в изоляторе после перевода в новое пенитенциарное учреждение. Тогда сотрудники диппредставительства посетили Тордена, пребывающего в тюрьме города Турку.

Мужчина пожаловался на условия содержания, к нему применялся режим дисциплинарного изолятора. Он находился в одиночной камере, у него были изъяты мобильный телефон и книги, уменьшена длительность прогулок на открытом воздухе, ограничены возможности заниматься физическими упражнениями.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости судей, вынесших приговор. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее Эрмитаж направил документы для защиты российского ученого, арестованного в Польше.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510097_rnd_1",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+