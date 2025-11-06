В посольстве рассказали об условиях содержания осужденного в Финляндии россиянина

Гражданин России Воислав Торден (Ян Петровский), приговоренный в Финляндии к пожизненному заключению, содержится в изоляторе после перевода в новое пенитенциарное учреждение. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки.

Сотрудники диппредставительства 5 ноября посетили Тордена, пребывающего в тюрьме города Турку.

Мужчина пожаловался на условия его содержания, к нему применяется режим дисциплинарного изолятора. Он находится в одиночной камере, у него изъяты мобильный телефон и книги, уменьшена длительность прогулок на открытом воздухе, ограничены возможности заниматься физическими упражнениями.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости судей, вынесших приговор. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее адвокат сообщила о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме.