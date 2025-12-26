Заседание о заочном аресте продюсера Разина отложили

Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по причине неявки стороны защиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно журналистам, от адвоката Разина поступило ходатайство о переносе процесса в связи с острым заболеванием.

«Ходатайство удовлетворить, отложить заседание на 30 декабря, 10:00», — сказали в суде.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Андрею Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в настоящее время Разин скрывается от следствия в США.

Ранее бывший водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве.